Descubra a potência da LG XBOOM Partybox XL7 As caixas de som portáteis têm se tornado essenciais para quem busca diversão e entretenimento em qualquer lugar. De acordo com a pesquisa... Gamer Point|Do R7 11/09/2024 - 12h02 (Atualizado em 11/09/2024 - 12h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As caixas de som portáteis têm se tornado essenciais para quem busca diversão e entretenimento em qualquer lugar. De acordo com a pesquisa Engaging with Music, da IFPI, 82% dos brasileiros acreditam que hoje existem mais maneiras de ouvir música do que nunca, reforçando a importância de um bom sistema de áudio em nosso dia a dia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point

Leia mais em Gamer Point



• LG XBOOM Partybox XL7 caixa de som com potência excepcional e versatilidade

• Marvel Legends Series X-Men – Cyclops: uma joia rara para os fãs

• Call of Duty: 6ª temporada traz terror e ação ao máximo