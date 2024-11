Descubra o novo fone gamer que vai transformar sua jogatina Para os gamers de carteirinha, ter equipamentos que entreguem precisão, conforto e qualidade sonora é essencial para um desempenho... Gamer Point|Do R7 21/10/2024 - 17h29 (Atualizado em 21/10/2024 - 17h29 ) twitter

Para os gamers de carteirinha, ter equipamentos que entreguem precisão, conforto e qualidade sonora é essencial para um desempenho superior. A JBL, acaba de atualizar sua linha Quantum no Brasil, lançando o JBL Quantum 360 Wireless, o novo fone over-ear sem fio para jogos. Com microfone omnidirecional removível, almofadas de espuma com memória, e o padrão sonoro impecável da JBL, ele veio para substituir o JBL Quantum 350 Wireless, com novidades que prometem melhorar ainda mais sua gameplay.

