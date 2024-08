Descubra o Novo Gameplay de Dragon Age: The Veilguard! A BioWare divulgou um novo vídeo de Dragon Age: The Veilguard, com mais de 10 minutos de duração, para explicar o combate do jogo... Gamer Point|Do R7 26/08/2024 - 19h51 (Atualizado em 26/08/2024 - 19h51 ) ‌



Dragon Age: The Veilguard - Confira novo vídeo de gameplay

A BioWare divulgou um novo vídeo de Dragon Age: The Veilguard, com mais de 10 minutos de duração, para explicar o combate do jogo. O vídeo aborda as diferentes classes do RPG, conceitos básicos de batalhas e outros detalhes importantes, visando esclarecer as dúvidas dos fãs sobre o gameplay.

