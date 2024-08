Descubra o Novo HUAWEI WATCH GT 4: Estilo e Tecnologia em um Só Dispositivo O HUAWEI WATCH GT 4, lançado no Brasil em novembro de 2023, continua a conquistar o público com suas inovações e design sofisticado... Gamer Point|Do R7 21/08/2024 - 18h01 (Atualizado em 21/08/2024 - 18h01 ) ‌



O HUAWEI WATCH GT 4, lançado no Brasil em novembro de 2023, continua a conquistar o público com suas inovações e design sofisticado. Este ano, a Huawei introduziu uma nova versão de pulseira para o smartwatch, inspirada na primavera, com uma textura de folhas que realça a beleza da estação. Feita de fluoroelastômero, a pulseira combina conforto e estilo, sendo ideal para diversas ocasiões, desde práticas esportivas até momentos casuais.

