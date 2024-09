Descubra o novo jogo de quadribol no universo Harry Potter A Warner Bros. Games anunciou hoje o lançamento de Harry Potter: Campeões do Quadribol, uma emocionante experiência de ritmo rápido... Gamer Point|Do R7 03/09/2024 - 17h12 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h12 ) ‌



A Warner Bros. Games anunciou hoje o lançamento de Harry Potter: Campeões do Quadribol, uma emocionante experiência de ritmo rápido, já disponível para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC (Steam e Epic Games Store). A Edição Digital Padrão do jogo está disponível sem custos adicionais para membros da PlayStation Plus até 30 de setembro de 2024. A versão para Nintendo Switch será lançada ainda este ano.

