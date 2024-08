Descubra o novo trailer de Harry Potter: Campeões do Quadribol A Warner Bros. Games divulgou um novo trailer de gameplay de Harry Potter: Campeões do Quadribol, oferecendo aos fãs um olhar aprofundado... Gamer Point|Do R7 29/08/2024 - 17h21 (Atualizado em 29/08/2024 - 17h21 ) ‌



A Warner Bros. Games divulgou um novo trailer de gameplay de Harry Potter: Campeões do Quadribol, oferecendo aos fãs um olhar aprofundado sobre o aguardado título. O trailer destaca as principais funcionalidades do jogo, incluindo o Modo PvP (jogador contra jogador), opções de personalização, árvore de habilidades, e o envolvente Modo Carreira.

