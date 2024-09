Descubra Sumerian Six, a nova aventura tática na Segunda Guerra Mundial A Artificer e a Devolver Digital fizeram isso de novo! Hoje marca o lançamento de Sumerian Six, uma emocionante aventura tática furtiva... Gamer Point|Do R7 02/09/2024 - 13h31 (Atualizado em 02/09/2024 - 13h31 ) ‌



A Artificer e a Devolver Digital fizeram isso de novo! Hoje marca o lançamento de Sumerian Six, uma emocionante aventura tática furtiva em tempo real, disponível agora no Steam, Epic Game Store e GOG. Este novo título transporta os jogadores para uma versão alternativa da Segunda Guerra Mundial, onde eles comandarão o Esquadrão Enigma, uma equipe de elite composta por seis cientistas-comandos com habilidades únicas.

