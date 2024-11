Detetive: O Caso do Diamante Dumpleton – um convite ao mistério e à genialidade Detetive: O Caso do Diamante Dumpleton – um convite ao mistério e à genialidade Gamer Point|Do R7 26/11/2024 - 17h28 (Atualizado em 26/11/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Detetive: O Caso do Diamante Dumpleton

Se você tem uma mente afiada e adora resolver enigmas, Hartigan Browne está à sua procura. Conhecido por sua genialidade e pelo rigor britânico, o detetive convida leitores a se tornarem recrutas em sua Agência de Detetives por meio do intrigante livro “Detetive: O Caso do Diamante Dumpleton”, publicado no Brasil pela Via Leitura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes desse intrigante mistério!

Leia Mais em Gamer Point:

JBL PartyLight Beam: a inovação que transforma qualquer ambiente em uma festa sensorial

Nissin Foods aposta em humor e diversidade na nova campanha de Cup Noodles

Rocket League anuncia 17ª temporada com tema neo-arcade e novidades emocionantes