DRAGON BALL: Sparking! ZERO recebe primeiro DLC com novos lutadores e conteúdos extras A Bandai Namco revelou o Pacote "Herói da Justiça", o primeiro DLC de DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Disponível para os jogadores que... Gamer Point|Do R7 22/01/2025 - 12h07 (Atualizado em 22/01/2025 - 12h07 )

A Bandai Namco revelou o Pacote “Herói da Justiça”, o primeiro DLC de DRAGON BALL: Sparking! ZERO. Disponível para os jogadores que possuem as Edições Deluxe, Ultimate, Premium ou o Passe de Temporada, o conteúdo também pode ser adquirido separadamente para PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam.

