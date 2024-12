Dragon Quest III HD-2D Remake ultrapassa 2 milhões de unidades vendidas A Square Enix anunciou hoje que Dragon Quest III HD-2D Remake atingiu a marca de 2 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, somando... Gamer Point|Do R7 07/12/2024 - 17h28 (Atualizado em 07/12/2024 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Square Enix anunciou hoje que Dragon Quest III HD-2D Remake atingiu a marca de 2 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, somando cópias físicas e downloads digitais. O remake, lançado em 14 de novembro de 2024, está disponível para Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC via Steam e Microsoft Store.

Saiba mais sobre esse sucesso incrível e as novidades do jogo consultando a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

Leia Mais em Gamer Point:

Fortnite Ballistic: novo modo competitivo em primeira pessoa estreia dia 11 de dezembro

Borderlands 4 aparentemente receberá um novo trailer em breve

Headset Gamer JBL Quantum 100M2 | Review