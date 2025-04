FBC: Firebreak será lançado em 17 de junho e chega direto no Game Pass e PS Plus A Remedy anunciou a data oficial de lançamento de FBC: Firebreak, seu novo jogo cooperativo em primeira pessoa: 17 de junho de 2025... Gamer Point|Do R7 25/04/2025 - 19h20 (Atualizado em 25/04/2025 - 19h20 ) twitter

FBC Firebreak Gamer Point

A Remedy anunciou a data oficial de lançamento de FBC: Firebreak, seu novo jogo cooperativo em primeira pessoa: 17 de junho de 2025. O título estará disponível no Xbox Game Pass (console e PC) e no PlayStation Plus Extra e Deluxe já no dia de estreia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades!

