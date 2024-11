Final da Copa Aliança 2024: Riot Games Brasil recebe estudantes para a grande decisão de LOL, VALORANT e TFT Final da Copa Aliança 2024: Riot Games Brasil recebe estudantes para a grande decisão de LOL, VALORANT e TFT Gamer Point|Do R7 06/11/2024 - 15h10 (Atualizado em 06/11/2024 - 15h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Final da Copa Aliança 2024

No próximo domingo, 17 de novembro, os estúdios da Riot Games Brasil vão ser palco da Final da Copa Aliança 2024, evento mais aguardado do ano no programa universitário da desenvolvedora. Universitários de todo o Brasil competirão em League of Legends (LOL), VALORANT, e Teamfight Tactics (TFT), trazendo toda a emoção dos eSports ao espaço que já sediou as rodadas do CBLOL e outros campeonatos oficiais da Riot.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

Leia Mais em Gamer Point:

Review: Shin chan: Shiro and the Coal Town

Prêmio eSports Brasil 2024: finalistas serão revelados em transmissão ao vivo nesta quinta-feira

Review: Sonic X Shadow Generations