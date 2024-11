FINAL FANTASY VII REBIRTH recebe atualização otimizada para PS5 Pro com novo modo versatilidade e melhorias de performance FINAL FANTASY VII REBIRTH recebe atualização otimizada para PS5 Pro com novo modo versatilidade e melhorias de performance Gamer Point|Do R7 07/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 07/11/2024 - 15h50 ) twitter

FINAL FANTASY VII REBIRTH

A Square Enix acaba de lançar uma nova atualização para o aclamado FINAL FANTASY VII REBIRTH, especialmente desenvolvida para otimizar a performance do jogo no recém-lançado PlayStation 5 Pro. Ganhador de mais de 110 perfect review scores, o RPG aprimorado agora conta com o exclusivo Modo Versatilidade, que promete unir o melhor dos modos Performance e Graphics, garantindo uma experiência visual e de jogabilidade ainda mais imersiva e fluida.

