Flamengo vence Juventude em partida emocionante com seis gols e ainda sonha com título no Brasileirão Gamer Point|Do R7 26/10/2024 - 19h49 (Atualizado em 26/10/2024 - 19h49 )

Flamengo vence Juventude

Na tarde deste sábado, o Flamengo recebeu o Juventude no Maracanã em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida, marcada por muita emoção e um total de seis gols, terminou com vitória do Rubro-Negro por 4 a 2, mantendo acesas as pequenas chances de título para a equipe carioca. Michael, Gabigol, Arrascaeta e Plata marcaram para o Flamengo, enquanto Gilberto e Edson Carioca descontaram para o time gaúcho.

