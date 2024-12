Fortnite Ballistic: novo modo competitivo em primeira pessoa estreia dia 11 de dezembro A partir do dia 11 de dezembro, os jogadores de Fortnite poderão experimentar o Ballistic, um novo modo de jogo em primeira pessoa... Gamer Point|Do R7 07/12/2024 - 17h28 (Atualizado em 07/12/2024 - 17h28 ) twitter

A partir do dia 11 de dezembro, os jogadores de Fortnite poderão experimentar o Ballistic, um novo modo de jogo em primeira pessoa no formato 5×5. Focado em estratégia, trabalho em equipe tático e habilidades individuais, o modo traz partidas intensas baseadas em rodadas e estará disponível em acesso antecipado, com opções ranqueadas e não ranqueadas.

Não perca a chance de conhecer todos os detalhes sobre este novo modo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

