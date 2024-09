GoPro HERO13 Black: pré-venda imperdível na Americanas A Americanas já iniciou a pré-venda da nova GoPro HERO13 Black, em parceria com a marca por meio de sua loja oficial no marketplace... Gamer Point|Do R7 07/09/2024 - 17h11 (Atualizado em 07/09/2024 - 17h11 ) ‌



A Americanas já iniciou a pré-venda da nova GoPro HERO13 Black, em parceria com a marca por meio de sua loja oficial no marketplace. Com lançamento mundial marcado para 10 de setembro, a câmera pode ser adquirida na Americanas por R$ 3.499,00, com a opção de 5% de desconto para pagamentos à vista.

