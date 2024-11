GoPro lança ofertas de Black Friday com descontos exclusivos durante todo o mês de novembro GoPro lança ofertas de Black Friday com descontos exclusivos durante todo o mês de novembro Gamer Point|Do R7 30/10/2024 - 11h50 (Atualizado em 30/10/2024 - 11h50 ) twitter

GoPro HERO13 Black

A GoPro entrou no clima da Black Friday e preparou uma temporada especial de ofertas para os fãs de tecnologia e aventura. Durante todo o mês de novembro, a marca vai oferecer descontos imperdíveis em suas câmeras de ação mais populares, incluindo as novas HERO13 Black e HERO. Os consumidores poderão encontrar essas promoções nos principais sites de e-commerce do Brasil, como Mercado Livre, Amazon, KaBum, Americanas, Shopee e Magazine Luiza.

