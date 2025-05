GTA 6 é adiado e novo lançamento fica para 2026 A Rockstar Games anunciou oficialmente que o lançamento de GTA VI (também conhecido como Grand Theft Auto VI) foi adiado para 26 de... Gamer Point|Do R7 02/05/2025 - 18h21 (Atualizado em 02/05/2025 - 18h21 ) twitter

adiamento GTA 6 Gamer Point

A Rockstar Games anunciou oficialmente que o lançamento de GTA VI (também conhecido como Grand Theft Auto VI) foi adiado para 26 de maio de 2026, mudando as projeções de uma das estreias mais aguardadas da história dos videogames. O adiamento causou uma queda de 9% nas ações da Take-Two Interactive, a editora por trás do jogo, nas negociações de pré-mercado, refletindo a preocupação do mercado.

Para mais detalhes sobre o adiamento e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

