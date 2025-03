GTA V Enhanced Edition no PC: tudo o que você precisa saber antes do lançamento A espera acabou! A versão aprimorada do Grand Theft Auto V finalmente chega ao PC no dia 4 de março, trazendo um monte de melhorias... Gamer Point|Do R7 01/03/2025 - 00h25 (Atualizado em 01/03/2025 - 00h25 ) twitter

A espera acabou! A versão aprimorada do Grand Theft Auto V finalmente chega ao PC no dia 4 de março, trazendo um monte de melhorias que antes só estavam disponíveis no PS5 e Xbox Series X|S. E a melhor parte? Se você já tem o jogo no PC, a atualização é totalmente gratuita. Dá pra baixar antecipadamente e já deixar tudo pronto pra jogar no dia do lançamento.

Não perca a chance de ficar por dentro de todas as novidades e melhorias que o GTA V Enhanced Edition traz! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

