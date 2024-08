Gwendoline Christie Leva Civilization VII a Novos Horizontes Gwendoline Christie, estrela de Game of Thrones e Star Wars, será a narradora de Sid Meier's Civilization VII. A atriz, conhecida... Gamer Point|Do R7 21/08/2024 - 13h52 (Atualizado em 21/08/2024 - 13h52 ) ‌



Civilization VII: Gwendoline Christie será narradora do jogo

Gwendoline Christie, estrela de Game of Thrones e Star Wars, será a narradora de Sid Meier's Civilization VII. A atriz, conhecida por seus papéis como Capitã Phasma e Sor Brienne de Tarth, comentará e observará as escolhas dos jogadores no jogo.

