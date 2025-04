Hark the Ghoul é anunciado com demo gratuita no Steam e visual retrô estilo PS1 A publisher Kwalee e o estúdio Deep Denizens anunciaram oficialmente o novo jogo Hark the Ghoul, uma experiência Soulslike em primeira... Gamer Point|Do R7 08/04/2025 - 14h06 (Atualizado em 08/04/2025 - 14h06 ) twitter

A publisher Kwalee e o estúdio Deep Denizens anunciaram oficialmente o novo jogo Hark the Ghoul, uma experiência Soulslike em primeira pessoa com foco em exploração de masmorras e ambientação sombria. Com um estilo gráfico que presta homenagem à era PlayStation 1, o game já conta com uma demo gratuita disponível no Steam, permitindo aos jogadores explorarem os mistérios que rondam esse universo melancólico.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todos os detalhes sobre Hark the Ghoul!

