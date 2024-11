Jennifer Lawrence anuncia que está grávida do segundo filho A atriz Jennifer Lawrence, de 34 anos, e seu marido, Cooke Maroney, de 40 anos, estão esperando o segundo filho. A notícia foi compartilhada... Gamer Point|Do R7 20/10/2024 - 23h07 (Atualizado em 20/10/2024 - 23h07 ) twitter

A atriz Jennifer Lawrence, de 34 anos, e seu marido, Cooke Maroney, de 40 anos, estão esperando o segundo filho. A notícia foi compartilhada por meio de um post no Instagram da Vogue no domingo, 20 de outubro, junto com um artigo na revista.

