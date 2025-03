Jogos de Março no PlayStation Plus: Dragon Age: The Veilguard, Sonic Colors e TMNT Cowabunga Collection A partir de 4 de março, os assinantes do PlayStation Plus poderão desfrutar de três novos títulos: “Dragon Age: The Veilguard”, “Sonic...

Gamer Point|Do R7 01/03/2025 - 01h25 (Atualizado em 01/03/2025 - 01h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share