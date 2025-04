Jogos mensais PlayStation Plus para maio: Ark: Survival Ascended, Balatro, Warhammer 40,000: Boltgun Este texto foi publicado no Playstation Blog: Domine dinossauros para sobreviver em uma ilha paradisíaca, misture e combine baralhos... Gamer Point|Do R7 30/04/2025 - 14h01 (Atualizado em 30/04/2025 - 14h01 ) twitter

Jogos mensais PlayStation Plus maio 2025 Gamer Point

Este texto foi publicado no Playstation Blog: Domine dinossauros para sobreviver em uma ilha paradisíaca, misture e combine baralhos de cartas para ganhar muito e vá para o futuro distante para uma ação de tiro retrô com o catálogo de jogos mensais do PlayStation Plus de maio. Ark: Survival Ascended, Balatro e Warhammer 40,000: Boltgun estará disponível para os membros do PlayStation Plus a partir de 6 de maio.

