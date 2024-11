Kärcher celebra 90 anos com Black Week especial e descontos de até 50% Kärcher celebra 90 anos com Black Week especial e descontos de até 50% Gamer Point|Do R7 27/11/2024 - 17h09 (Atualizado em 27/11/2024 - 17h09 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Kärcher Black Week

A Kärcher, referência mundial em soluções de limpeza, comemora 90 anos de história no mundo e 50 anos de atuação no Brasil com uma edição especial da Black Week. A campanha, que vai até o dia 01 de dezembro, destaca ofertas exclusivas em aspiradores de pó verticais e aspiradores de pó e água, trazendo eficiência e praticidade para a limpeza doméstica e profissional.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra todas as ofertas imperdíveis!

Leia Mais em Gamer Point:

DJI Mic Mini: áudio profissional em um dispositivo compacto

CCXP24 recebe talentos de Arcane em painel exclusivo da Riot Games

Select Newsroom