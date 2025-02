Lady Gaga no Rio de Janeiro: guia completo para curtir o show na Praia de Copacabana Lady Gaga está de volta ao Brasil! No dia 3 de maio, a icônica artista se apresenta na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após... Gamer Point|Do R7 17/01/2025 - 20h07 (Atualizado em 17/01/2025 - 20h07 ) twitter

Lady Gaga está de volta ao Brasil! No dia 3 de maio, a icônica artista se apresenta na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, após 13 anos de espera. O show promete ser histórico, com estimativa de reunir até 1 milhão de fãs em um espaço de 28 mil metros quadrados. Para quem já está se preparando para essa experiência única, reuni neste post todas as informações essenciais, incluindo opções de hospedagem, transporte e dicas para aproveitar ao máximo o evento.

Não perca a chance de saber tudo sobre esse evento imperdível! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

