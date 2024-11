layStation lança novos produtos da Coleção Chroma e controle DualSense Edição Limitada do Fortnite layStation lança novos produtos da Coleção Chroma e controle DualSense Edição Limitada do Fortnite Gamer Point|Do R7 07/11/2024 - 18h11 (Atualizado em 07/11/2024 - 18h11 ) twitter

Controle DualSense Edição Limitada do Fortnite

A PlayStation acaba de revelar sua mais nova linha de produtos, com lançamentos que prometem agradar a fãs de diversos jogos e entusiastas da personalização. Dentre as novidades, destacam-se os itens da Coleção Chroma, que traz opções de tampas para o PlayStation 5 Slim e o controle sem fio DualSense – Edição Limitada do Fortnite, com personagens icônicos do popular game. Os novos produtos já estão disponíveis nos principais varejistas parceiros da marca a partir desta quinta-feira, 7 de novembro.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

