LG XBOOM leva festa ao Parque Villa Lobos com lançamento da Campanha Boom Boom Pow

LG XBOOM no Parque Villa Lobos

No próximo domingo, 27 de outubro, a LG do Brasil vai transformar o Parque Villa Lobos, em São Paulo, em um grande ponto de encontro para os amantes de música e tecnologia, com o lançamento da Campanha Boom Boom Pow. Com foco na divulgação da linha LG XBOOM, o evento contará com um Media Truck exclusivo, projetado para criar uma experiência imersiva para os participantes. Decorado com luzes e o design vibrante característico da campanha, o caminhão traz DJs ao vivo, influenciadores digitais, brindes exclusivos e, claro, a oportunidade de testar as renomadas caixas de som LG XBOOM em um ambiente de festa.

