“Ma Meilleure Ennemie”: videoclipe de Stromae e Pomme para Arcane é lançado com sucesso absoluto A Riot Games e a Virgin Music Group acabaram de lançar o videoclipe de “Ma Meilleure Ennemie”, single de Stromae e Pomme para a trilha... Gamer Point|Do R7 20/03/2025 - 14h27 (Atualizado em 20/03/2025 - 14h27 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Riot Games e a Virgin Music Group acabaram de lançar o videoclipe de “Ma Meilleure Ennemie”, single de Stromae e Pomme para a trilha sonora da 2ª temporada de League of Legends: Arcane. Produzido pela renomada Fortiche Production, o clipe combina live-action com a icônica animação do estúdio, capturando a profundidade emocional da música e sua conexão com a série. Com mais de 10 milhões de streams por dia e certificado de platina na França, a música já é um fenômeno global. Vamos explorar todos os detalhes!

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point!

Leia Mais em Gamer Point:

Spotify Lança Playlist “Shows Perto de Você”: Descubra Artistas em Turnê na Sua Região

Xbox Game Pass: Confira os jogos que chegam na segunda quinzena de março de 2025

Portugal reforça o controlo sobre os cassinos em linha: o que significa para os utilizadores?