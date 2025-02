Marvel’s Spider-Man 2 chega ao PC com suporte a ray tracing aprimorado e trajes exclusivos A espera acabou! Nesta quinta-feira, 30 de janeiro, Marvel’s Spider-Man 2 finalmente desembarca nos PCs, trazendo Peter Parker e Miles... Gamer Point|Do R7 29/01/2025 - 20h26 (Atualizado em 29/01/2025 - 20h26 ) twitter

A espera acabou! Nesta quinta-feira, 30 de janeiro, Marvel’s Spider-Man 2 finalmente desembarca nos PCs, trazendo Peter Parker e Miles Morales para enfrentar inimigos icônicos como Kraven e Venom. Com diversas melhorias gráficas, suporte a tecnologias avançadas e opções inclusivas para diferentes configurações de hardware, o game promete oferecer uma experiência épica para os fãs do universo do Homem-Aranha.

Não perca a chance de saber mais sobre essa incrível experiência de jogo! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

