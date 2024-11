MIBR estreia no Game Changers Championship 2024 com equipe inclusiva de VALORANT em Berlim MIBR estreia no Game Changers Championship 2024 com equipe inclusiva de VALORANT em Berlim Gamer Point|Do R7 08/11/2024 - 13h51 (Atualizado em 08/11/2024 - 13h51 ) twitter

MIBR no Game Changers Championship 2024

O MIBR, uma das organizações de esports mais emblemáticas do Brasil, está participando pela primeira vez do Game Changers Championship 2024 com sua equipe inclusiva de VALORANT. Após uma temporada vitoriosa no Brasil, que incluiu o título de duas etapas do Game Changers Brasil, a equipe conquistou a tão sonhada vaga para o campeonato mundial.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todos os detalhes!

