Minecraft para PS4 lidera vendas de jogos usados no Brasil, aponta levantamento da OLX O clássico Minecraft segue como um dos games mais disputados entre os jogadores brasileiros — e não apenas nas versões digitais. De... Gamer Point|Do R7 15/04/2025 - 17h30 (Atualizado em 15/04/2025 - 17h30 )

O clássico Minecraft segue como um dos games mais disputados entre os jogadores brasileiros — e não apenas nas versões digitais. De acordo com um levantamento divulgado pela OLX, maior marketplace de produtos usados do país, o título na versão para PlayStation 4 foi o mais comercializado entre os consoles no primeiro bimestre de 2025, com 39% de participação nas vendas.

