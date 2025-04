Nintendo Switch 2: Lançamento, Preço e Jogos Confirmados A Nintendo finalmente revelou seu novo console, o Nintendo Switch 2, que será lançado no dia 5 de junho de 2025. Com diversas melhorias... Gamer Point|Do R7 02/04/2025 - 20h25 (Atualizado em 02/04/2025 - 20h25 ) twitter

A Nintendo finalmente revelou seu novo console, o Nintendo Switch 2, que será lançado no dia 5 de junho de 2025. Com diversas melhorias em relação ao seu antecessor, o console promete trazer gráficos aprimorados, novas funcionalidades nos Joy-Cons e um catálogo de jogos robusto já no lançamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todas as novidades sobre o Nintendo Switch 2!

