Nissin Foods aposta em humor e diversidade na nova campanha de Cup Noodles
Gamer Point|Do R7
26/11/2024 - 16h48 (Atualizado em 26/11/2024 - 16h48 )

A Nissin Foods do Brasil lançou sua mais recente campanha publicitária para promover a linha de Cup Noodles, combinando humor e um toque de criatividade para destacar a diversidade de sabores disponíveis no mercado brasileiro. A campanha, desenvolvida pela Dentsu Creative, começou a ser veiculada em 18 de novembro e se estende até 15 de dezembro, com o slogan marcante “É tudo delicioso”.

