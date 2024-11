Nissin Lámen celebra versatilidade com campanha “De todo jeito, perfeito” protagonizada pelo Lamenzão Nissin Lámen celebra versatilidade com campanha “De todo jeito, perfeito” protagonizada pelo Lamenzão Gamer Point|Do R7 29/11/2024 - 11h11 (Atualizado em 29/11/2024 - 11h11 ) twitter

Campanha Nissin Lámen 2024

A NISSIN FOODS DO BRASIL lança sua principal campanha do ano, “De todo jeito, perfeito”, trazendo o já icônico Lamenzão como estrela principal. Criada pela Dentsu Creative, a ação destaca a versatilidade do Nissin Lámen, reforçando que ele é a escolha perfeita para qualquer momento, ingrediente ou estilo de preparo.

