Nova aventura de Zelda promete emoções no Nintendo Switch A Nintendo anunciou hoje o lançamento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, a mais nova aventura da icônica franquia The Legend... Gamer Point|Do R7 30/08/2024 - 16h02 (Atualizado em 30/08/2024 - 16h02 ) ‌



A Nintendo anunciou hoje o lançamento de The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, a mais nova aventura da icônica franquia The Legend of Zelda, que estará disponível exclusivamente para o Nintendo Switch a partir de 26 de setembro. Juntamente com o anúncio, foi divulgado um novo trailer que revela detalhes emocionantes sobre a história e a jogabilidade, incluindo um novo mundo misterioso e o impressionante poder de combate de Zelda.

