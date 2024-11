Nova expansão de New World traz mudanças significativas Eu estava entre aqueles que começaram sua jornada em New World lá no lançamento, antes de qualquer expansão. De lá para cá, o jogo... Gamer Point|Do R7 15/10/2024 - 14h10 (Atualizado em 15/10/2024 - 14h10 ) twitter

Eu estava entre aqueles que começaram sua jornada em New World lá no lançamento, antes de qualquer expansão. De lá para cá, o jogo passou por várias mudanças, mas nenhuma tão significativa quanto a nova “expansão” ou atualização, New World: Aeternum. Lançada em 15 de outubro de 2024, a expansão é uma fusão de atualização, remasterização e evolução da experiência original, e foi legal ver o jogo chegar a um novo patamar.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point

