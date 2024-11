Nova Smart Luminária de Mesa Wi-Fi 2ª Geração da Positivo Casa Inteligente Nova Smart Luminária de Mesa Wi-Fi 2ª Geração da Positivo Casa Inteligente Gamer Point|Do R7 14/11/2024 - 18h50 (Atualizado em 14/11/2024 - 18h50 ) twitter

Smart Luminária de Mesa Wi-Fi 2ª Geração da Positivo Casa Inteligente

A Positivo Casa Inteligente acaba de lançar a segunda geração de sua Smart Luminária de Mesa Wi-Fi, uma solução moderna e tecnológica para iluminação residencial. Com melhorias no design, funcionalidades aprimoradas e fácil controle via app e assistentes virtuais, essa luminária promete transformar o ambiente de qualquer espaço, aliando estética e praticidade. Confira os detalhes desta atualização, ideal para quem busca automação e sofisticação na decoração de casa.

