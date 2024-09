Novidade imperdível para os fãs de Beetlejuice A Fandom Box, marca brasileira de colecionáveis, acaba de lançar uma novidade imperdível para os fãs de Beetlejuice. O boneco do icônico... Gamer Point|Do R7 03/09/2024 - 17h32 (Atualizado em 03/09/2024 - 17h32 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Fandom Box, marca brasileira de colecionáveis, acaba de lançar uma novidade imperdível para os fãs de Beetlejuice. O boneco do icônico fantasma do filme de Tim Burton, lançado nos anos 80, já está em pré-venda no site da Fandom Box e em breve estará disponível nas principais lojas do Brasil.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point

Leia mais em Gamer Point



• Fandom Box lança boneco colecionável do Beetlejuice

• Harry Potter: Campeões do Quadribol já disponível para consoles e PC

• NVIDIA expande compatibilidade com DLSS para quatro novos jogos