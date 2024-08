Novidades à Vista: State of Play Pode Retornar em Setembro! O próximo evento State of Play do PlayStation para 2024 está supostamente marcado para setembro. Até agora, a Sony realizou duas... Gamer Point|Do R7 26/08/2024 - 19h22 (Atualizado em 26/08/2024 - 19h22 ) ‌



State of Play: rumor indica novo evento em setembro

O próximo evento State of Play do PlayStation para 2024 está supostamente marcado para setembro. Até agora, a Sony realizou duas apresentações este ano: uma em janeiro, com revelações como Death Stranding 2 e Stellar Blade, e outra em maio, com anúncios de Concord e Astro Bot. Detalhes ainda são escassos.

