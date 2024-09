Novidades emocionantes em The Crew Motorfest: explore Maui na nova temporada A Ubisoft revelou grandes novidades sobre o futuro da franquia The Crew durante o evento The Crew Showcase 2024, incluindo detalhes...

A Ubisoft revelou grandes novidades sobre o futuro da franquia The Crew durante o evento The Crew Showcase 2024, incluindo detalhes sobre a aguardada atualização de conteúdo do Ano 2 de The Crew Motorfest. A partir de 6 de novembro, os jogadores poderão explorar a nova temporada, que trará a deslumbrante ilha de Maui como um playground gratuito e várias outras adições empolgantes.

