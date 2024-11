Novidades empolgantes no modo Zombies de Call of Duty: Black Ops 6 A Activision revelou informações intrigantes sobre o modo Zombies em Call of Duty: Black Ops 6, uma das experiências mais aguardadas... Gamer Point|Do R7 21/10/2024 - 14h29 (Atualizado em 21/10/2024 - 14h29 ) twitter

A Activision revelou informações intrigantes sobre o modo Zombies em Call of Duty: Black Ops 6, uma das experiências mais aguardadas pelos fãs da franquia. Com melhorias significativas e novos recursos que prometem transformar a jogabilidade, os jogadores terão a oportunidade de explorar dois mapas no lançamento: Terminus e Liberty Falls, com um terceiro mapa previsto para chegar em 2024.

