Novidades imperdíveis no PlayStation Plus para setembro A PlayStation revelou as novas adições ao catálogo do PlayStation Plus para o mês de setembro, trazendo uma variedade de jogos que... Gamer Point|Do R7 11/09/2024 - 14h22 (Atualizado em 11/09/2024 - 14h22 ) ‌



A PlayStation revelou as novas adições ao catálogo do PlayStation Plus para o mês de setembro, trazendo uma variedade de jogos que prometem agradar a todos os gostos. A grande novidade é o lançamento de “The Plucky Squire”, que chega ao catálogo no mesmo dia de sua estreia. Neste jogo, os jogadores embarcarão em uma jornada única que mistura mundos 2D e 3D, onde um herói deve restaurar um final feliz para seu livro de histórias.

