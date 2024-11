Novos cartazes de Gladiador II e data de estreia no Brasil Os personagens da aguardada sequência de “Gladiador” estão prontos para voltar às arenas com os novos cartazes divulgados pela Paramount... Gamer Point|Do R7 17/10/2024 - 12h09 (Atualizado em 17/10/2024 - 12h09 ) twitter

Os personagens da aguardada sequência de “Gladiador” estão prontos para voltar às arenas com os novos cartazes divulgados pela Paramount Pictures. Com estreia confirmada para o dia 14 de novembro no Brasil, “Gladiador II” promete continuar a saga épica de Roma, desta vez acompanhando a jornada de Lucius, personagem vivido por Paul Mescal.

