Novos Títulos Imperdíveis Chegam ao PlayStation Plus em Setembro A PlayStation acaba de revelar os jogos que serão disponibilizados para os assinantes dos planos Essential, Extra e Deluxe do PlayStation... Gamer Point|Do R7 28/08/2024 - 17h41 (Atualizado em 28/08/2024 - 17h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A PlayStation acaba de revelar os jogos que serão disponibilizados para os assinantes dos planos Essential, Extra e Deluxe do PlayStation Plus em setembro. A partir do dia 3, todos os membros terão acesso a três grandes títulos: Quidditch Champions, MLB The Show 24, e Little Nightmares 2. Esses jogos estarão disponíveis para download até o dia 30 de setembro, permitindo que os jogadores aproveitem novas aventuras e desafios.

Leia a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point

Leia mais em Gamer Point



• PlayStation anuncia novos jogos para assinantes do PlayStation Plus em setembro

• Palmeiras anuncia parceria oficial com Konami para eFootball

• iPhone 14 (256 GB) – Roxo com até R$511 de desconto na Amazon