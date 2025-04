Oblivion Remastered chega com tudo ao Xbox, PC, PS5 e Game Pass De surpresa, a Bethesda lançou The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, uma nova versão do RPG clássico de 2006, agora completamente... Gamer Point|Do R7 22/04/2025 - 21h46 (Atualizado em 22/04/2025 - 21h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Oblivion Remastered

De surpresa, a Bethesda lançou The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, uma nova versão do RPG clássico de 2006, agora completamente repaginado. A novidade empolgou os fãs da franquia e já está disponível para PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (Steam) e também no Xbox Game Pass, onde pode ser jogado desde o primeiro dia, sem custo adicional para assinantes.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e descubra tudo sobre essa nova versão imperdível!

Leia Mais em Gamer Point:

Into the Dead: Our Darkest Days | Review (PC)

Fortnite anuncia temporada Star Wars com Jar Jar Binks Sith e Estrela da Morte

Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB com 8GB de RAM sai por só R$2.799 no Pix na Amazon!