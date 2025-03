Oscar 2025: Uma noite histórica para o Brasil O Oscar 2025 foi uma celebração inesquecível da sétima arte, trazendo surpresas, consagrações e um momento marcante para o Brasil.... Gamer Point|Do R7 03/03/2025 - 02h25 (Atualizado em 03/03/2025 - 02h25 ) twitter

O Oscar 2025 foi uma celebração inesquecível da sétima arte, trazendo surpresas, consagrações e um momento marcante para o Brasil. Realizada no icônico Dolby Theatre, em Los Angeles, a 96ª edição da premiação consagrou Anora como o grande vencedor da noite, levando cinco estatuetas, incluindo Melhor Filme, Melhor Direção e Melhor Roteiro Original. O Brasil brilhou ao conquistar o prêmio de Melhor Filme Internacional com Ainda estou aqui, reforçando sua presença no cenário cinematográfico mundial.

Não perca a chance de saber mais sobre essa noite histórica, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

