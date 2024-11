Paramount+ revela trailer oficial de Dexter: pecado original Paramount+ revela trailer oficial de Dexter: pecado original Gamer Point|Do R7 28/11/2024 - 20h08 (Atualizado em 28/11/2024 - 20h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Trailer de Dexter: Pecado Original

O Paramount+ e a Showtime acabam de divulgar o trailer de Dexter: Pecado Original, nova série que explora as origens de Dexter Morgan. Com estreia marcada para 13 de dezembro, a produção promete revelar como o jovem protagonista aprendeu a equilibrar sua sede de sangue com o rígido código moral de seu pai.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Gamer Point:

iPhone lidera vendas na OLX em 2024 e reforça importância do consumo consciente

Black Week Nuuvem: mais de 3.000 jogos com até 95% de desconto e live recheada de promoções imperdíveis!

Irmandade de Duna: um mergulho no passado épico do universo criado por Frank Herbert