Pepe memecoin vira token Uniswap em capitalização de mercado e atinge recorde histórico O popular memecoin Pepe (PEPE) ultrapassou o token da Uniswap (UNI) em termos de capitalização de mercado em 7 de dezembro. O memecoin... Gamer Point|Do R7 07/12/2024 - 21h08 (Atualizado em 07/12/2024 - 21h08 )

O popular memecoin Pepe (PEPE) ultrapassou o token da Uniswap (UNI) em termos de capitalização de mercado em 7 de dezembro. O memecoin com tema sapo tem atualmente uma capitalização de mercado de mais de US$ 11 bilhões em comparação com o valor de mercado da UNI de aproximadamente US$ 10,6 bilhões – atingindo um novo patamar.

Para saber mais sobre essa ascensão impressionante do Pepe e suas implicações no mercado de criptomoedas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Gamer Point.

