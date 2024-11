Pix por aproximação: saiba tudo sobre a nova modalidade de pagamento do Banco Central Pix por aproximação: saiba tudo sobre a nova modalidade de pagamento do Banco Central Gamer Point|Do R7 19/11/2024 - 19h11 (Atualizado em 19/11/2024 - 19h34 ) twitter

Pix por aproximação

O Banco Central do Brasil introduziu mais uma evolução no sistema de pagamentos instantâneos: o Pix por aproximação. A nova funcionalidade permite realizar pagamentos simplesmente aproximando o celular de uma máquina de cartão, eliminando a necessidade de abrir o aplicativo bancário a cada transação. Essa inovação promete facilitar a vida de consumidores e comerciantes, oferecendo uma alternativa mais prática, segura e moderna para as transações diárias.

